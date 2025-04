XXIV Trofeo Mezzalama, Risultati Mezzalama Jeunes FOTO

Nello stesso giorno dello svolgimento della XXIV edizione del Trofeo Mezzalama, dalla zona del Gabiet, nel cuore del comprensorio sciistico Monterosa Ski, è partito il Mezzalama Jeunes, gara riservata alle categorie giovanili U12, U14, U16, U18 e U20.

I percorsi, di varie lunghezze e con dislivelli diversi a seconda delle categorie, ricalcavano lo spirito dello scialpinismo legato al mondo della Grande Course.

Nella categoria U12 ha vinto Louis Ratti con il tempo di 25’58’’, mentre in seconda posizione si è classificato Siméon D’Haene. Tra le ragazze della stessa categoria, a vincere è stata Emma Lanfranchi in 30’43’’, mentre Marina Campana ha chiuso al secondo posto.

Tra gli U14 è stato Riccardo Lanfranchi a vincere, con il tempo di 41’16’’. Sebastiano Perani è secondo, mentre Giacomo Barbero è terzo. Anna Flora Piccini si è imposta tra le ragazze U14.

Salendo di categoria, nella U16 Alex Vavassori sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 1:22’22’’. Il francese Anatole Gagnaire è secondo, mentre Gabriel Marca è terzo in 1:27’37’’.

Nella stessa categoria, al femminile, vince Veronica Bandiera con il tempo di 1:32’55’’, seguita da Giulia Framarin in seconda posizione.

Davide Gadin dello SC Corrado Gex vince la categoria U18 con il tempo di 1:17’21’’, alle sue spalle Matteo Blangero e Cristian Rozzoni, rispettivamente secondo e terzo.

Tra le donne, vittoria per Giorgia Pollini, che ha fermato il cronometro in 1:34’37’’, seguita da Marlies Sartori (1:37’41’’) e da Teresa Schivalocchi (1:39’41’’).

L’ultima categoria in gara era quella dei ragazzi U20. Tra i maschi, vittoria per Oscar Tonietti con il tempo di 1:26’37’’, davanti a Carlo Mazzoleni (secondo) e Lorenzo Milesi (terzo).

Nella categoria femminile Silvia Boscacci vince con il tempo di 1:28’02’’, precedendo Laia Sellés (1:30’54’’) e Martina Scola (1:37’51’’).



AGGIORNAMENTO

Michele Boscacci e Robert Antonioli vincono la 24ª edizione del Trofeo Mezzalama e si laureano Campioni del Mondo ISMF Long Distance. In campo femminile il titolo iridato va alle transalpine Axelle Mollaret e Emily Harrop.

Nella speciale classifica per le squadre miste vittoria per Werner Marti e Dèborah Chiarello.

La squadra di Michele Boscacci e Robert Antonioli, alzando le mani al cielo, oltre a conquistare la XXIV edizione del Trofeo Mezzalama, ha vinto il Campionato Mondiale ISMF Long Distance. Il tempo dei vincitori è di 4:29’19’’.

Nella gara femminile c’è stato il dominio della coppia francese formata da Axelle Mollaret Gachet ed Emily Harrop. Le transalpine vincono con il tempo di 5:23’25’’ sia il Trofeo Mezzalama sia il Campionato del Mondo ISMF Long Distance.

La mitica gara valdostana aveva una doppia valenza chiudendo di fatto il biennio di La Grande Course; il circuito delle gare scialpinistiche più tecniche e prestigiose dell’Arco Alpino e della Cordigliera Pirenaica. In questa speciale. Classifica a salire sul gradino più alto del podio sono stati tre atleti francesi William Bon Mardion – Xavier Gachet, ex aequo al maschile, e Lorna Bonnel al femminile.

Il Trofeo Mezzalama è una gara storica, ideata nel 1933 dagli amici di Ottorino Mezzalama per onorare la sua memoria. Per l’occasione, il gotha della specialità e il popolo delle skimo race, (320 squadre, provenienti da 18 nazioni) hanno affrontato una vera e propria cavalcata alpina di 40km con quasi 4.000 m d+ che li ha portati in vetta al Castore (4228 m.s.l.m.) e al Naso dei Lyskamm (4150 m.s.l.m.) prima della picchiata verso la finish line.

La lunga cavalcata è partita alle ore 5:30 da Breuil-Cervinia con destinazione Gressoney-La-Trinité. In ricordo di Papa Francesco, poco prima del via, è stato osservato un minuto di silenzio. Tra i pensieri di tutti i presenti una frase del Papa: "Non dimenticate mai la bellezza della vita, la bellezza dello sport".

Le condizioni meteo, come previsto da Luca Mercalli, erano perfette. Un'ampia finestra di tempo stabile e un manto nevoso abbondante e compatto hanno regalato agli oltre 700 mezzalamisti una "Maratona dei Ghiacciai" da incorniciare tra i ricordi più belli.

Mancano pochi secondi alle ore 10 quando sul traguardo di Gressoney-La-Trinité si presentano vittoriosi gli azzurri Michele Boscacci e Robert Antonioli. Una lunga battaglia agonistica con i francesi Xavier Gachet e William Bon Mardion si è decisa sulla salita che portava alla base del Naso del Lyskamm.

In seconda posizione si sono classificati Xavier Gachet e William Bon Mardion con il tempo di 4:29’36’’.

Il podio è stato completato dal team di Matheo Jacquemoud e Samuel Equy. I francesi sono saliti sul terzo gradino del podio con il tempo di 4:33’50’’.

Tra le donne in seconda posizione si è qualificata la squadra azzurra formata da Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni: le italiane, dimostrando una tenacia e una forza incredibili, hanno fermato il cronometro in 5:30’20’’. A completare il podio un’altra squadra italiana, formata da Ilaria Veronese e Lisa Moreschini.

Per quanto riguarda la speciale classifica Mixed la vittoria è andata alla squadra svizzera formata da Werner Marti e Deborah Chiarello con il tempo di 6:02'28''. In seconda posizione si sono classificate Emilie Farquet e Yoann Farquet, anche loro svizzeri. Il podio è stato completato da Martina Senn e Rainer Nootz.