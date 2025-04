Ciclismo, 29° Giro Ciclistico della Provincia di Biella - Trofeo 83° Torino-Biella, il via per 169 atleti FOTO e VIDEO

Dopo la partenza dall’ Accademia dello Sport, da Corso Europa il via per affrontare i primi chilometri pianeggianti per poi raggiungere le asperità di Sostegno, Trivero e Pettinengo.

Al via oggi domenica 27 aprile alle 13 al 29° Giro Ciclistico della Provincia di Biella - Trofeo 83° Torino-Biella targato UCAB 1925, che quest'anno vede in gara 169 atleti.

I concorrenti percorreranno una settantina di chilometri fino a “sconfinare” nella provincia di Vercelli. Tra i comuni attraversati dalla carovana, figurano i comuni di Roasio, Villa del Bosco, Sostegno, Valdilana e Bioglio. Anche a Biella ci sarà il passaggio dei ciclisti, impegnati in un tratto difficile e selettivo.

L'arrivo al traguardo è atteso dalle 16.17 alle 16.37 in centro città, in via Seminari, a pochi passi da piazza Duomo. In totale, saranno percorsi 145 chilometri.

Oltre a molti stranieri, saranno in pista anche alcuni ciclisti biellesi, come Luca Maggia e Eric Venturini.