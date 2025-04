25 Aprile, a Valdilana due momenti con scuole e associazioni: pergamene ad honorem agli ex sindaci FOTO

La comunità di Valdilana ha celebrato la Festa della Liberazione in due distinti momenti: mercoledì scorso, 23 aprile, hanno preso parte alla cerimonia gli alunni delle scuole, oltre all'amministrazione comunale e alle associazioni locali. Un momento sentito per tutta la popolazione proprio per ricordare tutti assieme valori, come libertà e democrazia. Un'occasione per riflettere sul passato e guardare al futuro. Ieri, invece, la manifestazione si è tenuta alla Bocchetta di Margosio, luogo simbolico per il nostro territorio. “Qui – spiega il Comune sui propri canali social - abbiamo reso omaggio a chi ha lottato per restituire all’Italia la libertà e la democrazia. Un ricordo che non è mai solo memoria: è impegno vivo, presente, quotidiano”.

Inoltre, durante la cerimonia, sono state consegnate pergamene ad honorem agli ex sindaci che hanno guidato le comunità del territorio, testimoniando con il loro operato l’importanza della partecipazione e del servizio alla cosa pubblica. Erano presenti, oltre all'attuale primo cittadino Mario Carli, figure come Massimo Biasetti, Enzo Cravello, Massimo Foglizzo, Michele Role Mucet e Giuseppe Tallia. Infine, il Comune ha aggiunto: “In un tempo in cui le guerre tornano a insanguinare il mondo, il 25 aprile ci parla anche di pace. Di una pace che non è solo assenza di guerra, ma scelta di dialogo, rispetto, solidarietà. Di una pace che va costruita ogni giorno, con gesti concreti e con una visione condivisa di futuro. Il 25 aprile ci ricorda che la democrazia è faticosa come la pace. Ma proprio per questo, va difesa, custodita, alimentata. Insieme”.