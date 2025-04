25 Aprile a Casapinta, il sindaco ricorda anche la figura di Papa Francesco FOTO e VIDEO

25 Aprile a Casapinta, il sindaco ricorda anche la figura di Papa Francesco (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Cerimonia del 25 Aprile molto sentita e partecipata a Casapinta. In diversi, tra associazioni, autorità e cittadini, si sono ritrovati in piazza per la Festa della Liberazione.

In tale occasione, il sindaco Danilo Cavasin ha ricordato la figura di Papa Francesco, mancato lunedì all'età di 88 anni. “Mi ha sempre affascinato, a partire già dalla scelta del suo nome. Il segno evidenti di valori importanti come l'umiltà, l'amore per il creato e il desiderio di pace”.

Poi, ha rivolto la sua attenzione all'importanza della memoria per simili eventi, specialmente tra i giovani, e le attuali guerre combattute nel mondo, tra cui in Ucraina e Palestina. Di seguito, l'intervento del primo cittadino.