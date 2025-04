Persona in difficoltà, scatta l'allarme alla Bossola ma l'emergenza rientra: è sempre opportuno verificare

Questa mattina, poco prima delle 10.30, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in zona Bossola per prestare assistenza ad una persona che chiedeva aiuto.

La chiamata è arrivata dai Carabinieri che comunicavano di aver ricevuto una segnalazione da parte di un passante che sentiva una voce chiedere aiuto.

Arrivati in zona, la persona non era ancora localizzata ma si è poi scoperto che si trattava di un cacciatore che richiamava il proprio cane. Per essere certi si è effettuato un sorvolo della zona con l’elicottero Drago con esito negativo.

Sul posto erano presenti anche i tecnici del Soccorso Alpino e i Carabinieri Forestali. Fortunatamente non si è registrata alcuna emergenza e la macchina dei soccorsi è stata rapida ed efficiente, come già avvenuto in altri casi, e ha escluso la peggior situazione.

Ma la raccomandazione è sempre quella di verificare ed essere certi quando si contatta il numero unico di emergenza.