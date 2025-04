Vigliano ricorda chi ha dato la vita per la libertà nel giorno del 25 Aprile FOTO

Anche nel comune di Vigliano Biellese è stata celebrata la ricorrenza del 25 Aprile. In molti, tra cittadini e autorità, hanno percorso le vie del paese, dopo la Santa Messa, ricordando i Caduti in viale della Rimembranza, al Cippo dei Fucilati (di fronte al Municipio) e in piazza Roma.

Qui, ha preso la parola il sindaco Cristina Vazzoler: “Commemoriamo gli 80 anni della liberazione dal nazifascismo ed il sacrificio di tanti giovani, uomini e donne che hanno dato la loro vita e conquistato la libertà di cui abbiamo potuto godere in questi anni di pace. Sia la pace, sia la libertà sono conquiste preziose ed importanti che dobbiamo coltivare e conservare per esserne degni, dando valore al loro sacrificio ed una speranza a noi e al futuro dei nostri giovani”.

Domani, invece, alle 9.30, in biblioteca, ci sarà la cerimonia di consegna delle pergamene ai sindaci del comune dal dopoguerra ad oggi, quali “sentinelle” della nostra Repubblica. Ci sarà l'opportunità di visitare la mostra permanente sulla storia di Vigliano.