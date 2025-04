Chiuso il ponte sull'Oremo, la sindaca di Occhieppo Inferiore Mosca: "Passate dal Maghettone"

Il ponte sulla strada provinciale per e da Pollone è interrotto, e tra le strade consigliate dalla sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca a chi deve recarsi a Biella nei prossimo giorni, c'è il Maghettone, "o comunque è necessario calcolare il tempo prolungato del tragitto dovuto a possibili code o intasamenti al centro di Occhieppo Inferiore, per la confluenza di tutto il traffico che transitava in via per Pollone verso Biella".