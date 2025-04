Ladri a segno, nel mirino una casa di Strona

Amara sorpresa per una residente di Strona. La sua abitazione, infatti, è finita nel mirino dei ladri. Il fatto è avvenuto ieri, 23 aprile: stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero prima infranto il vetro della cucina poi si sarebbero impadroniti dei monili in oro presenti in casa. Sul caso indagano i Carabinieri.