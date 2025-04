Biella, spari a Cossila contro la Polizia e i vicini

Attimi di paura a Cossila San Grato, nel comune di Biella. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni una persona anziana, impegnata in una lite con i vicini di casa, avrebbe prima lanciato bottiglie sul prato poi avrebbe iniziato a sparare verso di loro con una pistola vera, detenuta – pare - illegalmente. Il fatto è successo questa mattina, 24 aprile, in Strada dell'Acqua.

Quando è arrivata la Volante di Polizia, lo stesso avrebbe rivolto l'arma contro gli agenti e fatto fuoco senza ferirli. Una volta disarmato, è stato condotto in Questura. Gli accertamenti sono in corso, così come i provvedimenti da prendere. Spaventati e comprensibilmente scossi i residenti della zona che avrebbero udito chiaramente i colpi da arma da fuoco.