“Eureka! Funziona!”: il genio dei più piccoli brilla nelle scuole biellesi.

È calato il sipario sulla fase provinciale della dodicesima edizione di “Eureka! Funziona!”, il progetto educativo nazionale promosso da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR, in collaborazione con AIF e IIT, pensato per avvicinare i più giovani alla cultura tecnica attraverso l’esperienza diretta.

Anche quest’anno, l’Unione Industriale Biellese – grazie all’impegno della Sezione Meccanici – ha coordinato l’iniziativa sul territorio, coinvolgendo sia le scuole primarie sia le secondarie di primo grado. L’obiettivo? Coltivare il pensiero creativo, il lavoro di squadra e l’interesse per la meccanica.

«“Eureka! Funziona!” è molto più di una gara: è un’opportunità per far scoprire ai ragazzi quanto l’ingegno possa trasformarsi in qualcosa di reale», ha sottolineato Filippo Lanaro, presidente della Sezione Meccanici UIB.

In questa edizione, dedicata al tema del magnetismo, dieci classi si sono sfidate nella creazione di giocattoli mobili progettati e costruiti interamente dai ragazzi, utilizzando un kit fornito dagli organizzatori. Ogni gruppo ha lavorato assegnando ruoli specifici ai membri, sviluppando così competenze tecniche e relazionali.

Alla presenza di 170 studenti e docenti, i progetti sono stati presentati a una giuria formata da imprenditori locali e da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Di seguito i vincitori:

3ª elementare: Scuola Primaria di Benna (IC Candelo-Sandigliano) con “EurekaLand”

4ª elementare: 4C Primaria “XXV Aprile” di Chiavazza (IC Biella II) con “Attenti al cacciatore!”

5ª elementare: 5A Primaria “Carlo Boccadelli” di Verrone (IC Candelo-Sandigliano) con “A spasso per l’Italia”

2ª media: 2A Secondaria di Chiavazza (IC Biella II) con “Il Sistema Solare Magnetico”

Le classi di 5ª elementare e 2ª media parteciperanno a una gita-premio presso lo stabilimento ROJ e i laboratori Gae Aulenti.

Un progetto che, tra gioco e innovazione, dimostra come un’idea su carta possa diventare realtà.