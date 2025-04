Cerrione in festa per San Giorgio, ecco il programma

Comunità di Cerrione in festa per San Giorgio. Si comincia stasera con il Triduo (ore 18) in chiesa e il concerto della banda musicale comunale nei saloni del salone parrocchiale (ore 21). domani si replica con l'inizio della cena conviviale prevista per le 19.30.

Sabato, invece, si terranno il Triduo (ore 18) e un altro concerto a cura del Coro Voci del Sabato Sera. Infine, domenica 27 aprile, Santa Messa solenne in chiesa, presieduta dal vescovo emerito di Biella Gabriele Mana. Si ricorda che sarà presente il banco di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali.