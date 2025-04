Una giornata dedicata interamente alle fragole. È l'evento che andrà in scena al Parco Reda di Valle Mosso, nel comune di Valdilana, dalle 10 alle 16 di giovedì 24 aprile.

Per l'occasione, sarà allestito un laboratorio condiviso tra cittadini e scuola, in cui gli alunni metteranno a dimora le fragole. Inoltre, saranno inaugurati alcuni totem verticali. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata.