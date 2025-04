E' di Portula il giovane che ha perso la vita in un incidente a Bornate

Aggiornamento delle 18,42 di martedì 22 aprile

Con il passare delle ore le notizie sono sempre più definite.

A perdere la vita nel terribile incidente è stato un ragazzo di appena 21 anni, Hamza Moujahid, residente a Portula in frazione Masseranga. E in queste ore i suoi amici hanno dato il via a una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia.

"Sabato abbiamo perso un fratello, un amico, uno di noi - scrivono nei social -. Un ragazzo pieno di vita, cresciuto insieme a noi, volato via troppo presto in un tragico incidente nelle vicinanze di Borgosesia. Il dolore è grande e le parole non bastano, ma vogliamo trasformare questo dolore in un gesto d’amore. Noi, i suoi amici, i suoi fratelli, stiamo organizzando una raccolta per aiutare la sua famiglia in questo momento così difficile. Chiunque voglia contribuire, anche con poco, farà parte di qualcosa di grande. Ogni gesto è un abbraccio per i suoi genitori, ogni preghiera un segno che non sarà mai dimenticato. Grazie di cuore a chi ci aiuterà".

Per chi vuole partecipare, a questo indirizzo https://tinyurl.com/3ctp8tev

I fatti

Grave incidente stradale nella serata di venerdì lungo la provinciale 71, nel tratto tra Bornate e Crevacuore, nel territorio fra Valsesia e Valsessera. Un uomo di circa trent’anni ha perso la vita, mentre altre tre persone a bordo del veicolo sono rimaste ferite.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano le quattro persone sarebbe uscita di strada autonomamente, andando a impattare violentemente contro un albero, senza coinvolgere altri veicoli.

Tempestivo l’intervento del personale del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, che però non hanno potuto fare nulla per il giovane alla guida, deceduto a seguito dell’impatto. I passeggeri sono stati portati in ospedale, per accertamenti e cure mediche; proseguono le indagini.