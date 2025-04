Biella, lite tra vicini in via Pettinengo: tensione per un accesso in cortile comune

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 21 aprile a Biella, in via Pettinengo, dove due vicini di casa hanno avuto un acceso diverbio per questioni legate all’ingresso di un cortile in comune. La lite, fortunatamente solo verbale, ha coinvolto una 41enne e un 38enne.

Secondo quanto riferito, i toni si sono rapidamente alzati rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti chiamati dalla donna, le parti sono state tranquillizzate e informate dei propri diritti, con la possibilità di procedere per vie legali qualora lo ritenessero opportuno.

Non è stato necessario alcun intervento sanitario né ulteriori misure da parte degli operatori. La vicenda si è conclusa senza conseguenze sul piano penale.