Biella: Rissa notturna in via Bengasi, intervengono Polizia e Carabinieri

Rissa notturna in via Bengasi: intervengono Polizia e Carabinieri

Momenti di tensione nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile in via Bengasi, dove intorno all’una Polizia e Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata davanti a un bar. Coinvolte diverse persone, apparentemente in stato di alterazione alcolica.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata rapidamente, costringendo i presenti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma dopo alcuni minuti concitati.

Al momento non sono ancora chiari i motivi all’origine della rissa, né è noto se vi siano feriti o persone denunciate. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.