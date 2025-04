Albero crolla davanti all’asilo di Lorazzo FOTO e VIDEO

Tragedia sfiorata a Lorazzo, dove un albero si è abbattuto improvvisamente davanti all’ingresso dell’asilo a causa degli eventi atmosferici dei giorni passati . L’episodio è avvenuto questa mattina, durante le vacanze pasquali, con la struttura chiusa; fortunatamente, quindi, non si registrano né feriti né danni a veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo la pianta e l'are è stata transennata.

A far riflettere è la vicinanza dell’albero all’edificio scolastico: in un giorno di normale attività, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Occorre un controllo straordinario del verde pubblico nei pressi delle scuole per evitare simili pericoli in futuro.