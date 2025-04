Non accennano a diminuire le precipitazioni sul Biellese. Sono monitorati, con grande attenzione, lo stato dei torrenti e dei flussi d'acqua.

A fare il punto il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “La situazione, al momento, è stazionaria. Il livello è alto ma non sta più salendo. Ad ora, non desta preoccupazione se non la tenuta dei versanti. L'appello per i cittadini è rinnovato: muovetevi il meno possibile”.