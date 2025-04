Valdigne Triathlon splende ai Campionati Giovanili di Duathlon, tre podi al Triathlon Sprint di Fossano FOTO

A Magione (PG) il 12-13 aprile 2025 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Duathlon. Nella splendida struttura dell’Autodromo dell’Umbria di Magione, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizioni dal terrazzo delle tribune, si è svolta una due giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento.

Più di 1.000 i giovani e giovanissimi presenti alla kermesse sportiva umbra, organizzata in maniera impeccabile da Trasimeno Triathlon. Tra le Youth A belle gare per le biellesi Cecilia Lorenzoni, Giulia Ferrari e Caterina Pinna. Nella gara maschile YA, sempre protagonisti nel gruppo di testa di bike il torinese Giovanni Durando e il biellese Federico Cagnin, per loro due positivi risultati e anche Saad Darifi si è fatto valere.

Nella gara Junior femminile, disputata sulla distanza classica Sprint (5.000m-20km-2.500m) ottimo 9° posto per la biellese Costanza Antoniotti grazie anche ad una bici al top, un plauso alla parmense Fosca Boldrocchi, giunta al traguardo nonostante una brutta caduta in bike. Tra le Youth B femmine, ancora una gara tra le migliori dell’arquatese Erica Pordenon (8°), seguita con una prova sempre tra le migliori dalla torinese Alice Ventre (11°), bravissima al suo esordio in un Campionato Italiano la biellese Lisa Zilvetti. Tra i tantissimi YB maschi, buoni i piazzamenti del romagnolo Thomas Greco, del biellese Giacomo Frassati e dello sfortunatissimo lecchese Pietro Carminati fortemente penalizzato da due episodi che gli hanno compromesso la gara.

Domenica si sono disputate le Gare del Campionato Italiano Mixed Relay 2+2 Junior e Youth, e le gare promozionali delle Staffette Sviluppo che hanno consentito la partecipazione a tanti giovani presenti alla manifestazione. Domenica mattina nelle Staffette Promozionali Sviluppo, ha partecipato Lisa Zilvetti, per lei frazione positiva e tanto divertimento! Nel Campionato Italiano Staffette di Duathlon 2+2, Valdigne Triathlon schierava ben 4 Team!

Ottima la prova della staffetta Junior composta da Costanza Antoniotti, Giacomo Frassati, Fosca Boldrocchi e Filippo Gai, 10° al traguardo. Tra le ben 3 staffette Youth schierate, è arrivato, con la staffetta Pordenon, Carminati, Ventre, Greco uno strepitoso Titolo Italiano!! Gara dominata dai giovani in verde turchese-oro giunti al traguardo con circa 1 minuto di vantaggio sulla seconda staffetta.

Piazzamenti positivi per le altre staffette composte da: Lorenzoni, Durando, Baistrocchi, Cagnin Ferrari, Gatti, Pinna, Darifi. Nel pomeriggio si è disputato (sotto un vero e proprio diluvio) l’ormai classico Duathlon Sprint dell’Autodromo di Magione, gara fantastica per il brianzolo Thomas Previtali che, dopo una tre giorni a supporto dei giovani di Valdigne Triathlon, ha dominato la gara con tre frazioni di valore assoluto conquistando un oro strameritato.

A Fossano (CN) si è disputata la seconda tappa della Coppa Piemonte AG: “Il Triathlon dei Principi”, tre atleti in verde-turchese-oro e tre podi conquistati. Buona “race” per il torinese Enea Demarchi, 7° assoluto e oro S1, argento tra gli M4 per un collezionista di podi, il Coach biellese Stefano Massa, ancora un podio tra le M2 con l’oro di Raffaella Turco sempre più a suo agio nelle fatiche della triplice.

Ora gli atleti del settore giovanile di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimo appuntamento con la seconda tappa dell’Interregionale Giovanile a Varedo (MB).