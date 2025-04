Biella 4 Racing, un eccellente quarto posto per Massimo e Michael Destefanis alla Coppa Milano-Sanremo

“Un risultato al di là di ogni aspettativa”. Questo il commento a caldo di Massimo e Michael Destefanis all’arrivo della 16^ Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, atto secondo del Campionato Italiano Grandi Eventi 2025, dove terminano al quarto posto fra le vetture partecipanti alla categoria “Rendez-Vous”, secondi di Raggruppamento, nonché terzi nella speciale classifica delle prove a media con la loro Porsche Carrera 4.

“È stata una gara tiratissima, con condizioni meteo spesso difficili, pioggia e nebbia ci hanno sovente atteso lungo il percorso, un percorso bello ma molto tecnico ed impegnativo, che non concedeva il minimo errore, altrimenti non si avrebbe avuto il tempo per recuperare. Siamo partiti subito bene, con un quinto dopo la prima breve tappa del giovedì, migliorato in quarto al venerdì sera, e infine mantenuto fino all’arrivo di domenica. Davvero non ce lo aspettavamo, considerando i tantissimi rilevamenti e la qualità dei nostri avversari in gara, praticamente tutti i migliori specialisti italiani erano al via. La soddisfazione è enorme, considerando la nostra poca esperienza, la nostra poca strumentazione, ed il nostro poco tempo per gli allenamenti. Se valutiamo una sorta di classifica combinata tra le vetture storiche e le nostre moderne, ci risulta essere a ridosso della quindicesima posizione, sedicesima per l’esattezza, fatto che ancora di più ci rallegra. Un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa avventura, specialmente alla nostra Scuderia Biella 4 Racing per il continuo supporto ed incoraggiamento che non è mai mancato durante i quattro giorni di gara”.