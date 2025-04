Auto si schianta contro un muro in piena notte (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto intorno alle 3 di oggi, 13 aprile, tra i comuni di Cossato e Strona.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe schiantata contro un muro per cause al vaglio dei Carabinieri, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente.