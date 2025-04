Fuga gas a Biella, in azione i Vigili del Fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, 10 aprile, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in via Mentegazzi per una fuga di gas.

Arrivati sul posto hanno provveduto alle verifiche del caso e a mettere in sicurezza gli appartamenti interessati. Le opere di bonifica sono in fase di ultimazione.