Biella, incidente a Chiavazza con un giovane ferito: traffico rallentato in via Milano

Traffico rallentato questa mattina, 9 aprile, in via Milano, a Chiavazza, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e una moto da cross. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 8.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per prestare le prime cure al giovane che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. In seguito, è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.