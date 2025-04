Tra le icone di McCurry e i paesaggi alpini: termina il contest fotografico biellese.

Il contest, realizzato nell’ambito della mostra Steve McCurry. Uplands&Icons in corso a Biella fino al 18 maggio 2025 a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, celebra la bellezza e la complessità della vita in montagna.

Gli autori delle fotografie vincitrici, scelte da una giuria presieduta da Steve McCurry e composta dal Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Palazzo Gromo Losa srl, Michele Colombo, dall’Amministratore delegato di Creation, Umberto Pastore e dalla curatrice della mostra Biba Giacchetti, consulente d’arte da oltre trent’anni, saranno premiati venerdì 11 aprile 2025 alle ore 18.00 presso l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.

Le opere vincitrici saranno esposte in mostra in un’ala di Palazzo Ferrero dal 12 aprile al 18 maggio 2025.

Accolto con grande entusiasmo, il contest ha visto la partecipazione di oltre 4.000 scatti realizzati da fotografi professionisti e amatoriali che hanno concorso in tre diverse categorie tematiche - Persone, Paesaggio e Viaggio -, con una particolare attenzione riservata al racconto del territorio biellese.

Durante il mese di marzo, la giuria ha attentamente scelto tre opere vincitrici per ciascuna categoria e selezionato anche un’altra fotografia, in grado di evocare le atmosfere del territorio di Biella, città creativa Unesco e inserita nel network delle Città alpine, in continuità con il legame che la mostra ha instaurato con i luoghi che la ospitano.

Una grande soddisfazione e uno stimolo a procedere su questa strada: sono questi i sentimenti suscitati dai risultati della mostra che ha già superato i 25 mila visitatori coinvolgendo oltre 5.500 studenti e 4.000 fotografi nell'ambito del contest - dichiara Michele Colombo, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Palazzo Gromo Losa srl - Steve McCurry con le sue straordinarie immagini e con la sua sensibilità artistica ha toccato nel profondo tutti i biellesi nel corso della sua visita in città e ha saputo entrare in risonanza con lo spirito di questo territorio in cui la montagna ha un ruolo fortemente simbolico oltre che fisico. Per questo oggi siamo ancora più felici di premiare i vincitori del contest che non è stato facile individuare tra migliaia di scatti meravigliosi e interessanti. In questo percorso, che è stato e sarà un percorso di territorio nessuno deve sentirsi escluso, ma parte di un disegno più ampio che sta già tratteggiando la prossima tappa espositiva che verrà inaugurata nell'autunno.

In qualità di curatrice della mostra di Steve McCurry a Biella - afferma la curatrice, Biba Giachetti - ho avuto l’onore di essere membro della giuria di questo concorso.

Devo dire che le radici storiche che legano Biella alla fotografia sono più vive che mai, perché la qualità delle immagini che abbiamo esaminato è straordinaria. Alcune ci hanno davvero sorpreso – e lo dico da chi, ogni giorno, ha il privilegio di confrontarsi con le fotografie dei più grandi maestri di sempre. Complimenti a tutti! La scelta non è stata affatto semplice: il talento si è intrecciato con punti di vista personali e originali, e in un modo o nell’altro, ogni finalista avrebbe meritato un premio.

Chi giudica, lo fa inevitabilmente attraverso il proprio sguardo, la propria formazione e ciò che risuona più profondamente nel suo sentire. Ho cercato di essere oggettiva, ma, come le immagini stesse ci insegnano, non sempre è possibile fino in fondo. Per questo, queste parole sono rivolte a tutti voi: bravi!