Rally & Co, inizio in salita per Leonardo De Grandi

Inizio di stagione travagliato per Leonardo De Grandi, pilota in erba della Rally & Co, nella prima gara stagionale di Coppa Italia, disputata sul Circuito 7 Laghi a Castelletto di Branduzzo. Il driver biellese che ora guida una Kart 125 CC ha delle buone sensazioni nelle prove libere con una successiva buona, terminata in 4° posizione in griglia di partenza. Purtroppo nonostante gli sforzi dei tecnici al seguito, che per tutta la giornata hanno cercato di risolvere il feeling del pilota con la frenata risultata non ottimale, in gara 1 ha dovuto accontentarsi di una 6° posizione diventata poi 7° nella gara finale. Ora, per il giovane sono programmati alcuni test che cercheranno di far capire al team l’origine del problema avuto.

c. s. Rally e Co g. c.