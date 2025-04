Studenteschi di Caldio a 5: sul podio gli allievi dei comprensivi Biella III e Occhieppo Inferiore FOTO

Proseguono i campionati studenteschi. Oggi mercoledì 2 aprile a Biella nell'impianto Joker di Biella in piazza Falcone si è svolta la fase Provinciale di Calcio a 5 1° grado. In tutto sono state 13 scuole coinvolte per un totale di 240 ragazzi, equamente divisi tra ragazzi e ragazze. Non è prevista una fase regionale.

I risultati?

Nella classifica cadetti sono arrivati in cima al podio gli allievi dell'Istituto comprensivo Biella III, 2° IC Valdilana Pettinengo e 3° IC Vigliano. A seguire si sono classificati l' IC San Francesco, IC Valdengo, IC Mongrando, IC Biella II, IC Candelo Sandigliano, IC Occhieppo Inf., IC Gaglianico, IC Cavaglià e IC Brusnengo.

In quella cadette 1° IC Occhieppo Inferiore, seguito dagli studenti dell' IC Gaglianico e al terzo posto l' IC Biella II. Dal 4° posto a scendere ci sono gli allievi delle seguenti scuole: 4° IC Valdengo, IC San Francesco, IC Candelo Sandigliano, IC Mongrando 1, IC Mongrando 2, IC Biella III, IC Valdilana Pettinengo, IC Vigliano e 12° IC Brusnengo.