Viverone, la stagione culturale si presenta al parco di Villa Lucca

Nei giorni scorsi, a Viverone, si è tenuta la presentazione del primo di una lunga serie di appuntamenti culturali al parco di Villa Lucca.

Come riportato dall'amministrazione comunale, il progetto è parte di uno più ampio e in parte finanziato dalla Cassa di Risparmio di Biella, di trasformazione dell'area verde in un parco culturale. “Per fare questo, oltre agli interventi architettonici finanziati dal bando, è necessario far sì che il parco entri nell’immaginario collettivo come luogo di aggregazione e fruizione di cultura – spiega - Per questo abbiamo organizzato una serie di appuntamenti di più svariata natura e adatti ad ogni tipo di pubblico, che si susseguiranno 2 o tre volte al mese da aprile a ottobre, escluso il mese di agosto”.

L'obiettivo, oltre alla promozione di cultura e informazione, è accrescere la conoscenza della biblioteca comunale e del Centro di Documentazione del Lago di Viverone, situati all’interno del parco stesso ma anche spostare il turismo verso il centro del paese.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e rimaniamo a disposizione per consigli e spunti di miglioramento, proposte sia di persona, sia tramite l’apposito questionario che verrà proposto in forma anonima e volontaria alla fine di ogni evento – sottolinea l'amministrazione comunale - Vi aspettiamo sabato 5 aprile all’apertura della stagione con il primo appuntamento”.