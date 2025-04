TT Biella: la squadra di serie C femminile vince il Campionato Regionale

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, la sesta giornata del girone di ritorno dei campionati a squadre, con 4 incontri, che hanno fatto purtroppo registrare 4 sconfitte, in B2, D1, D2 e D3. A far da contraltare, domenica, nell’ultimo concentramento di serie C femminile, il team del TT Biella ha vinto, con pieno merito, il titolo di Campione Regionale per l’anno 2024-2025.

Serie C femminile

Si è concluso domenica, con l’ultimo concentramento, il campionato regionale di serie C femminile. Ospitate dal TT Biella, nella palestra di via don Minzoni, le sette squadre presenti hanno giocato gli ultimi nove incontri in programma. Il team biellese, con le tre vittorie conquistate, chiude imbattuto l’intero campionato aggiudicandosi, oltre al titolo di Campione Regionale, anche il diritto a partecipare ai play-off validi per l’ammissione alla serie B nazionale, che si terranno prossimamente a Terni. Due match si sono rivelati relativamente facili, contro Aosta e Torino; a fianco delle due titolari, Federica Prola e Lodovica Motta, è scesa in campo anche Greta Barriani. Il terzo incontro, in cui le laniere erano opposte alle portacolori dell’Ossola 2000, terza forza del girone, sulla carta poteva presentare qualche insidia: tuttavia, anche questo match, alla fine, non ha presentato grandi difficoltà; Antonietti batte Federica Prola nella partita d’esordio; poi, tutto in discesa: tre a zero di Lodovica Motta e Federica Prola su Enascut e tre a zero nel doppio. Per l’atteso scontro tra Lodovica Motta e Erica Antonietti, entrambe imbattute, si dovrà attendere una prossima occasione.

Classifica: TT. Biella,26; TT. Gasp Moncalieri A,22; TT. OSSOLA 2000 PINK,22; TT. Sisport Black,20; TT. Cus Torino,16; A4 VERZUOLO BENEBANCA,14; A4 VERZUOLO ETEA,14; TT. Coumba Freide,10; TT. Gasp Moncalieri B,8; TT. OLEGGIO,6; TT. Enjoy 6; TT. Torino,6; TT Olmense PizzePazze da Domenico&Ely,2; TT Olmense Mini Market Cerialdo,0.

Serie B2.

La squadra del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, impegnata in trasferta contro Mondovì, in casa dei primi della classe, subisce una pesante battuta d’arresto per 5 a 1. Tre sconfitte subite in bella addolciscono un po’ il bilancio non propriamente positivo del match: Eugenio Panzera con Torta (-4/10/6/-5/8), Matteo Passaro con Negrila (2/-9/-7/7/7) e Francesco Gamba con Torta (-11/4/7/-6/11). Per il resto, tutti tre a zero netti, compreso quello di capitan Eugenio Panzera su Boscolo.

Classifica: T.T. Mlm Mondovi',24; A4 Verzuolo Scotta,22; Luigi Rum Compagnia Unica,16; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,14; Tt Enjoy,12; G.S. G. Regaldi Novara,8; Asd Tt Romagnano,4. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

La formazione del TT Biella – Biella Legno ha riposato.

Classifica: Tt. Romagnano,18; Tt. Biella - Legno,18; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,18; Tt. Valenza - Andrew's Style,10; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,6; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Per la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini, venerdì sera a Novara, risultato analogo alla B2 (5 a 1). Un Giacomo Cenedese irriconoscibile perde sia da Guerra sia da Rezzuto; Federica Prola ci prova, ma nulla può, superata da Izzo e Rezzuto; solo Stefano Torrero, battuto in tre set da Izzo, che in questo girone di D1 ne ha perse veramente poche, porta alla causa il punto della bandiera vincendo contro Guerra.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,21; Tt. Novara A Hcm,19; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,14; Tt. Novara B Hcm,14; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,12; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,12;Tt Sisport A,7; Tt. Alessandria,5.

Serie D2.

Nel campionato di D2, il team del TT Biella - Pizzeria Giordano ha riposato. Esce invece sconfitto, con il punteggio di 4 a 2, il team del TT Biella - Tintoria Ferraris, che, tra le mura amiche, ha incrociato le racchette con il PontDonnas. Sugli scudi Andrea Manicotto, autore della doppietta, vincente sia con Tos sia con Malisan: l’atleta biellese, contro atleti che danno il tempo di “ragionare”, ha messo in atto la corretta tattica, ben supportata da buona tecnica. Al palo sia Traian Muscalu, sia Leonardo Villa; Ippoliti completava la formazione valdostana.

Classifica: Tt. Romagnano,18; Asdtt Ivrea B,14; Tt. Pontdonnas,12; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,12; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,11; Coumba Freide T.T. Aosta,6; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,5.

Serie D3.

l team del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha riposato. Ad Aosta, invece, erano impegnati i piccoli atleti del TT Biella - Barbera Auto. Anche qui l’incontro termina con il punteggio di 4 a 2 a sfavore. Per i colori biellesi, a punti Giacomo Riva, in rimonta su Savasta e Jacopo Siciliano, in tre set su Giglio. A bocca asciutta resta Lorenzo La Porta, superato da Pera e Giglio, e Pietro Napolitano, sconfitto da Savasta.

Classifica: Tt. Romagnano,18; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,11; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,10; Coumba Freide Tt. Aosta,9; Tt. Enjoy Honey Badgers,6; Tt. Biella - Barbera Auto,2.