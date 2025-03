Pollone: Camionista distrugge un parapedoni e fugge: identificato grazie ai testimoni

Un incidente che ha lasciato danni visibili e non poco sconcerto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15, a Pollone in via Frassati. Un camionista, durante una manovra, ha abbattuto un parapedoni senza fermarsi per constatare l’accaduto, nonostante la presenza di alcuni testimoni.

Gli stessi presenti, accortisi del danno e dell'atteggiamento del conducente, hanno prontamente annotato la targa del mezzo e allertato i carabinieri. Grazie alla segnalazione, le forze dell’ordine potranno ora rintracciare il responsabile e procedere con le sanzioni del caso. Stando alle prime informazioni, il camion sarebbe di proprietà di un’azienda tessile situata fuori provincia.

Nel frattempo, il cantoniere comunale è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza l’area, sgombrando i detriti del parapedoni distrutto e transennando il punto dell’impatto per evitare ulteriori pericoli ai pedoni e agli automobilisti.