Attenti alla "truffa del curriculum", sempre più diffusa anche nella nostra provincia

E' necessario prestare massima attenzione a telefonate sospette che promettono allettanti opportunità di lavoro o chiedono aggiornamenti su curriculum vitae inviati online. È la cosiddetta "truffa del curriculum", un raggiro sempre più diffuso che, negli ultimi tempi, sta colpendo numerosi cittadini anche nel biellese. Dietro la facciata di un'offerta di impiego o di una richiesta di verifica dati, si nasconde il tentativo subdolo di rubare informazioni personali sensibili o, peggio, denaro.

Come funziona la truffa

Il meccanismo è ormai rodato. La potenziale vittima riceve una chiamata, frequentemente da un call center (a volte con accenti stranieri) o tramite un sistema automatico preregistrato. L'interlocutore, o la voce registrata, fa riferimento a un curriculum inviato dalla persona contattata – magari tempo prima su portali di annunci di lavoro online, rendendo la chiamata apparentemente credibile – o a una generica (e spesso vaga) offerta di impiego.

A questo punto, scatta la trappola: viene richiesto di confermare dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale), di cliccare su un link ricevuto via SMS o email (apparentemente per completare la candidatura o visionare dettagli), di scaricare un allegato, o, nei casi più sfacciati, di effettuare un piccolo pagamento per presunte "spese amministrative", per "sbloccare la candidatura" o per l'acquisto di materiale formativo obbligatorio.

L'obiettivo reale: phishing e frode

L'obiettivo reale dei truffatori, ovviamente, non è offrire un lavoro. Si tratta in realtà di:

Phishing: Carpire dati personali sensibili, utili per futuri furti d'identità o altre attività illecite.

Carpire dati personali sensibili, utili per futuri furti d'identità o altre attività illecite. Frode finanziaria: Ottenere coordinate bancarie (IBAN) o numeri di carte di credito con la scusa di rimborsi spese o per il pagamento delle "spese amministrative".

Ottenere coordinate bancarie (IBAN) o numeri di carte di credito con la scusa di rimborsi spese o per il pagamento delle "spese amministrative". Diffusione malware: Indurre la vittima a installare software malevolo (malware) sul proprio smartphone o computer, cliccando su link o aprendo allegati infetti. Questo malware può poi rubare ulteriori dati o bloccare il dispositivo.

Il raggiro fa leva sulla legittima speranza di chi cerca lavoro, sfruttando un momento di vulnerabilità e utilizzando come pretesto i curriculum vitae che molti caricano online.

Come riconoscere la truffa (e difendersi)

La diffidenza è la prima e più importante arma di difesa. Ecco alcuni consigli pratici, valevoli anche in molteplici altri casi di tentati raggiri:

Non fornire mai dati personali sensibili (codice fiscale, documenti d'identità), bancari o password al telefono o via email/SMS a seguito di contatti non richiesti o non verificati.

(codice fiscale, documenti d'identità), bancari o password al telefono o via email/SMS a seguito di contatti non richiesti o non verificati. Verificare sempre l'identità dell'interlocutore: Chiedere il nome dell'azienda, il nome del selezionatore, un numero di telefono fisso o un indirizzo email aziendale verificabile. Effettuare una ricerca online sull'azienda.

Chiedere il nome dell'azienda, il nome del selezionatore, un numero di telefono fisso o un indirizzo email aziendale verificabile. Effettuare una ricerca online sull'azienda. Diffidare da offerte troppo generiche o troppo allettanti, specialmente se non si ricorda di aver inviato una candidatura specifica.

specialmente se non si ricorda di aver inviato una candidatura specifica. Non cliccare MAI su link sospetti ricevuti via SMS o email, né scaricare allegati non attesi.

ricevuti via SMS o email, né scaricare allegati non attesi. Nessuna azienda seria chiede denaro per un colloquio, per visionare un'offerta, per materiale formativo preliminare o per "spese amministrative".

per un colloquio, per visionare un'offerta, per materiale formativo preliminare o per "spese amministrative". Se la chiamata sembra sospetta, interrompere la conversazione.

In caso di dubbio o se si ritiene di essere stati vittima di una truffa, è fondamentale segnalare l'accaduto alle autorità competenti, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o la Polizia Postale e delle Comunicazioni, specializzata in questo tipo di indagini.