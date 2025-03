Sulle tracce della storia lungo la Via Francigena valdostana: si parte da Biella.

Un’escursione alla scoperta della Via Francigena Valdostana, lungo una tappa ricca di bellezze naturali, storia e suggestioni culturali: è questa la proposta rivolta agli amanti del cammino e delle escursioni, con un itinerario che si snoda da Verrès a Pont Saint Martin.

Il percorso, lungo circa 15 km, inizia ai piedi delle pareti rocciose terrazzate e coltivate a vigneti nei pressi di Verrès. Si attraversano i borghi di Arnad, celebre per il suo lardo DOP e la splendida chiesa medievale, e Hône, per poi giungere a Bard. Qui si ammira l’imponente Forte, capolavoro di architettura militare, che domina la valle dall’alto di una rocca spettacolare. Nel borgo sottostante, un tempo sorgevano due ospizi per i pellegrini in viaggio.

La marcia prosegue lungo il tratto più lungo di strada romana delle Gallie ancora esistente, perfettamente lastricato e intagliato nella roccia, per raggiungere infine Pont Saint Martin, dove il primo ponte romano conduceva alla storica Strada delle Gallie. È qui che si conclude la nostra escursione.

L’itinerario, di tipo escursionistico (E), ha un dislivello complessivo di circa 180 metri e un tempo di percorrenza stimato in 4 ore e mezza più le soste. È adatto a tutti con un minimo di allenamento alla camminata in montagna. Si consiglia pranzo al sacco e l’uso di bastoncini.

Ritrovo alle ore 7.30 presso il posteggio della Stazione S. Paolo di Biella. Il rientro avverrà in auto.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 29 marzo.

Per informazioni e adesioni: Gianni - 335.6452216