Gruppo di Cammino a Mottalciata: grande entusiasmo .

Con grande entusiasmo e un’alta partecipazione, si è svolta la presentazione del nuovo Gruppo di Cammino, patrocinato dall'Asl Biella; l’iniziativa è pensata per promuovere il benessere fisico e la socializzazione nella nostra comunità. L’incontro, che ha suscitato un notevole interesse tra i cittadini, ha avuto luogo recentemente e ha visto la presenza di numerosi partecipanti desiderosi di scoprire tutti i dettagli del progetto.

Il Gruppo di Cammino inizierà ufficialmente il 3 aprile, con il primo incontro previsto per le ore 18.00 con ritrovo presso la Palestrina, in via Moricco. Si tratta di un’opportunità aperta a tutti, che permette di camminare insieme in compagnia, migliorando la propria salute in modo semplice e naturale. L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso di sensibilizzazione alla pratica dell’attività fisica, senza necessità di particolari preparazioni.

«Siamo molto soddisfatti della grande risposta ricevuta e speriamo che questo gruppo possa crescere e coinvolgere sempre più persone», ha dichiarato l'Amministrazione Comunale, evidenziando l’importanza dell’attività fisica per il benessere della comunità.

L’invito a partecipare è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione fisica. Non resta che prendere parte a questa bella iniziativa e camminare insieme, in salute e compagnia.