Vigliano, due feriti nello scontro tra auto e scooter in via Milano (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Non sono ancora note le condizioni di salute dei due uomini trasportati in ospedale e rimasti coinvolti in un incidente stradale. È successo poco prima delle 10 di oggi, 26 marzo, in via Milano, nel comune di Vigliano Biellese.

A scontrarsi, per cause da accertare, un'auto e uno scooter, con a bordo proprio i due feriti, subito assistiti dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

Una parte della carreggiata è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato in altre direzioni per consentire la rimozione dei mezzi e la raccolta dei rilievi.