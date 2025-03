Rhythmic School stellare a Saluzzo FOTO

Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno brillato, nell’ultimo weekend, al palazzetto dello sport della città di Saluzzo. Gara partecipatissima, suddivisa in più sezioni, che si è svolta nelle giornate di sabato e domenica e che ha visto la presenza di più di 550 atlete in rappresentanza di tutte le associazioni di ginnastica Ritmica di Piemonte e Valle d’Aosta.

La gara che ha espresso il maggior valore tecnico della kermesse è stato il Torneo Gold Italia che ha visto in pedana le migliori ginnaste delle due regioni giocarsi l’accesso alla finale nazionale, riservato alle sole prime tre atlete classificate, che si disputerà ad Anagni in Lazio ad inizio aprile. In campo, in questa competizione, a difendere i colori della Rhythmic School, Giulia Sapino nella categoria senior 1 (anno 2009) ed Elena Pavanetto nelle Junior 1 (anno 2011).

Obiettivo centrato per Giula Sapino che con un’eccezionale prova al nastro (23,900), secondo miglior punteggio di tutte le competizioni, ed un’ottima prova al cerchio (23,150) si classificava al secondo posto conquistando una splendente medaglia d’argento ed otteneva l’ammissione alla finale nazionale. Purtroppo non è stato così per la compagna di colori Elena Pavanetto che, anche a causa di uno stato di salute non ottimale, non è riuscita ad esprimersi al meglio e pur effettuando due buone prove a palla e nastro ha raggiunto un onorevole sesto posto, ma non sufficiente per il pass nazionale.

Le altre quattro RSgirls in gara sono state impegnate nella disputa della seconda prova del regionale Silver LA, Emily Cola nella categoria Allieve 1 (anno 2016), Beatrice Bocca fra le Allieve 3 (anno 2014) ed Anna Pivani e Petra Zuliani nelle Allieve 5 (anno 2012). Momenti di gloria per tutte a seguito di ottime performances. Emily Cola si è classificata prima a cerchio e fune e quarta nella generale. Beatrice Bocca ha conquistato l’oro nella generale e nel cerchio e l’argento nella palla. Anna Pivani ha fatto l’en plein con tre primi posti, nella generale, alla palla ed al cerchio; mentre Petra Zuliani ha ottenuto il secondo posto alla palla e due bronzi nella generale ed al cerchio.

Hanno accompagnato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk particolarmente soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro assistite. Nel prossimo week end saranno tre le ginnaste della Rhythmic School in gara a Chivasso, nella disputa della seconda prova del regionale FGI Silver LB1, le sorelle Adamo Alyssa e Andrea Viola e Ginevra Lanza.