Biella, una gara di biliardo in memoria di Gianfranco Condello "Ginfri" FOTO

Un'evento speciale ha animato il C.S.B. BILLIARDS DELUXE di Biella, dove si è svolta una gara di biliardo dedicata alla memoria di Gianfranco Condello, conosciuto nel mondo sportivo con il soprannome di "Ginfri". Un omaggio a un grande appassionato e protagonista di questo sport che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale e tra gli appassionati di biliardo.

La competizione ha visto sfidarsi atleti di alto livello, con il primo posto che è andato a Paolo Pertuso, giocatore di 3° categoria del C.S.B. Accademia di Novara, che ha dimostrato tutta la sua abilità e concentrazione durante la gara. Al secondo posto si è classificato Federico Gagliardi, 1° categoria del C.S.B. Birillo Uno di Moncalieri, che ha dato vita a un duello spettacolare fino all'ultimo colpo.

Il podio ha visto un ex-aequo al terzo posto, con Antonio Comperchio, 2° categoria del C.S.B. Accademia di Novara, e Giuseppe Repole, 1° categoria del C.S.B. Golden River di Alpignano, entrambi protagonisti di una performance di altissimo livello. A rendere ancora più speciale la giornata, sono stati i premi speciali: Francesco Panuccio, il più anziano partecipante della competizione, ha ricevuto un riconoscimento per la sua lunga carriera e passione per il biliardo. Francesco, giocatore del C.S.B. Steola Bar di Cossato (BI), è stato una vera e propria ispirazione per tutti i presenti.

Il premio al più giovane atleta in gara è stato assegnato a Diego Melani, giocatore di casa del C.S.B. BILLIARDS DELUXE di Biella. Diego, fresco di un piazzamento d’onore al secondo posto nella gara Juniores Regionale, ha ottenuto il pass per la fase finale nazionale categoria juniores, che si terrà a Ostia nel luglio del 2025. Un grande traguardo per il giovane talento che promette di far parlare di sé nel futuro. L'evento è stato una splendida occasione per celebrare il ricordo di Gianfranco "Ginfri" Condello, un uomo che ha fatto tanto per questo sport e che continuerà a vivere nel cuore di tutti gli appassionati