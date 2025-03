Running, Amron Team impegnata su più fronti: tutti i risultati del weekend di gare.

Grande partecipazione per i ragazzi di Amron Team che nel fine settimana si sono impegnati su più fronti. Nella giornata di sabato 22 marzo hanno partecipato a gare territoriali, ma anche fuori regione.

In mattinata a Verrès ha preso il via il “Castle’s Trail”, 25 km e 1600 m dsl+, con 288 atleti ai nastri di partenza. Marco Prina Cerai si è aggiudica il 105° posto, migliorando nettamente la prestazione del 2024.

Si passa in Toscana con il Chianti Ultra Trail by UTMB: sulla distanza di 76 km e 3000 m dsl+, con quasi 700 atleti al via, Davide Vertebra Bellio ha concluso la gara in preparazione dei prossimi obiettivi stagionali.

Nel pomeriggio, a Biella, si è svolta la seconda edizione di Piazzo Coast to Coast. Con 226 atleti partecipanti, 15° assoluto e sesto di categoria Emanuele Falla; 26° assoluto e 9° di categoria Andrea Pilati; e al 101° Luigi Nicoletto, 18° di categoria.

“Tutti pronti per le prossime Gare!”