Biella, incidente domestico per una donna in piena notte (foto di repertorio)

Una donna è stata soccorsa in piena notte dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118. A lanciare l'allarme un familiare intorno alle 3.30 di oggi, 25 marzo, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, la residente sarebbe caduta in casa e non sarebbe più riuscita a rialzarsi. Una volta giunti sul posto, dopo l'assistenza di rito, gli operatori l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.