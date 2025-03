Viverone, inaugurato il parco Ignazio Tarello dedicato allo sport all'aria aperta

Lo scorso weekend si è tenuto l’inaugurazione dello spazio attrezzato per allenamenti all’aria aperta, realizzato dalla precedente amministrazione, in collaborazione con Sport e Salute.

Ne dà comunicazione l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Quest'area è stata pensata proprio per offrire a tutti un'area dove non solo allenarsi, ma anche incontrarsi e socializzare, godendo dei benefici di un’attività fisica che può migliorare notevolmente il nostro benessere fisico e mentale. In rappresentanza degli sportivi ha partecipato l’atleta Marina Vogliano, tri campionessa mondiale di power lifting, un vero esempio di dedizione e impegno! Ringraziamo per la partecipazione anche Mariella Tarello, figlia di Ignazio, a cui è dedicata l’area".

Al termine EliteFit, in collaborazione con Free Time Biella, ha organizzato un allenamento adatto a tutti, che costituisce il primo di una serie di appuntamenti di allenamento di gruppo all’area aperta. "Speriamo - sottolinea l'amministrazione comunale - che questo parco diventi presto un punto di riferimento per tanti cittadini e turisti, dove lo sport diventi un’occasione per stare insieme e migliorare il proprio stile di vita”.