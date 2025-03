Artistica femminile, a Torino in campo la Ginnastica Biella

Ancora a Torino, l’ultimo impegno di Ginnastica Biella nelle gare Silver individuali, domenica 23 marzo 2025. In gara, Rachele Grazioli e Matilde Goria in categoria Allieve nate nel 2013 con programma LD Base.

Molto bene Rachele con un ottimo 5° posto. La sua, è stata una buona gara, molto regolare che testimonia il suo costante miglioramento. Peccato invece per Matilde che ha fatto bene fino alla Trave. Questo, è un attrezzo che non concede nulla all’improvvisazione. Matilde purtroppo, con qualche caduta di troppo, è rimasta a margine della classifica. È stata una buona gara anche per Marianna Antonini in categoria Allieve 5, LD3.

Una buona prestazione la sua, ma anche per lei qualche problema sulla Trave. Alla fine si è classificata al 10° posto con qualche rammarico. Le giovani atlete erano come sempre accompagnate in pedana dalla Tecnica societaria Irina Sitnikova. Di rito, i complimenti e i ringraziamenti della società per l’impegno e la costanza di tutti, con l’augurio di raccogliere migliori risultati e soddisfazioni al prossimo impegno.