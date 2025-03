Biella Rugby a Verona, la conquista dei padroni di casa: poche le soddisfazioni

Verona, Payanini Stadium – sabato 22 marzo 2025

Campionato di Serie A Gruppo 1, XV Giornata

Verona Rugby v Biella Rugby 32-12 (14-7)

Marcatori: p.t. 5’ m. Gilligan tr Gilligan (0-7), 25’ meta di punizione Verona (7-7), 28’ m. Alvarado tr. Venter (14-7). s.t. 4’ c.p. Venter (17-7), 7’ m. Sardo tr. Venter (22-7), 20’ m. Redondi tr. Venter (29-7), 35’ m. Foglio Bonda n.t. (29-12), 39’ c.p. Venter (32-12)

Verona Rugby: Reale; Sardo (65’ Baccini), Belloni, Viel, Alvarado (73’ Ferreira); Venter, Fagioli (61’ Di Tota); Zago (cap.) (56’ Bezzolato), Liut; Tonetta; Parolo (56’ Munro), Redondi; Zorzetto (56’ Galanti), Bertucco (21’ Zurlo), Schiavon (56’ Fioravanzo).

All. Reece Edwards

Biella Rugby: Travaglini (51’ Besso); Morel, Foglio Bonda, Benettin, Moretti (59’ Braga); Gilligan (41’ Loro), Ventresca; J.B. Ledesma, M. Righi (51’ Passuello), Perez Caffe (cap.); De Biaggio, Panaro (53’ F. Righi); Lipera (48’ Vecchia), Scatigna (61’ Zavallone), De Lise (48’ J.M. Ledesma).

All. Carlo Orlandi

Arb.: Lorenzo Pedezzi (Brescia)

AA1 Stefano Galuppini (Brescia), AA2 Paolo Pagliarini (Brescia)

Cartellini: 3’ giallo a Belloni (Verona Rugby); 23’ giallo a Moretti (Biella Rugby); 28’ giallo a Parolo (Verona Rugby); 66’ giallo a Viel (Verona Rugby)

Calciatori: Venter (Verona Rugby) 4/6; Gilligan (Biella Rugby) 1/2; Loro (Biella Rugby) 0/1

Note: giornata fredda e ventosa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 5; Biella Rugby 0

Poche soddisfazioni al rientro da Verona: due mete segnate e una sola trasformazione contro le quattro realizzate dai padroni di casa che oltre al bonus conquistano il match con il punteggio di 32-12.

Formazione insolita quella decisa da coach Benettin alla vigilia, forse con la finalità di mettere ‘a riposo’ chi i playoff li ha conquistati giocando minutaggi elevati in tutti gli incontri dell’anno, di fatto, la differenza è risultata evidente nonostante il buon inizio.

Buona costruzione e buon avanzamento gialloverde nei primi minuti, una partenza brillante siglata dalla meta arrivata al 5’ per mano di Gilligan, poi la luce biellese si è affievolita lasciando il posto a lunghissimi minuti senza brio, offuscati da tanto nervosismo. Tanti calci e una lunga fila di cartellini gialli sono gli elementi più caratterizzanti del match. Tre in totale per Verona, uno solo per Biella, ma che è costato sette punti di svantaggio perché ha avuto come conseguenza immediata, oltre al temporaneo allontanamento dal campo del nostro giocatore, sette punti della meta tecnica, assegnati agli ‘antracite’ per il pareggio al 25’. Prima dell’intervallo, seconda fortunosa meta segnata da Verona che arriva al parziale in vantaggio 14-7.

Ancora troppo Verona nella ripresa. Un piazzato e due mete prima di vedere, al 35’ il guizzo solitario di Foglio Bonda che imbocca a tutta velocità un corridoio che lo conduce direttamente in meta. Loro non trasforma: 29-12.

Prima dello scadere ancora un calcio tra i pali per i padroni di casa, poi l’atteso fischio dell’arbitro sul 32-12.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo andati a Verona con l’intenzione di fare una buona partita, proposito che siamo riusciti a mantenere per i primi dieci minuti durante i quali abbiamo giocato di più e costruito un bel gioco, poi due situazioni sfavorevoli: cartellino giallo punito con una meta tecnica e subito dopo una meta per Verona costruita di fatto su un rimbalzo fortuito. Sono cose che possono capitare, il nostro errore è stato quello di non riuscire a reagire e a riprendere la partita in pugno. Per questo non siamo soddisfatti per niente, possiamo fare decisamente di più. Complimenti a Verona che ha fatto una grande partita. Che ci serva da lezione per gli incontri che verranno”.