Grande successo per la presentazione di venerdì scorso del libro ‘Biblioteca Civica di Biella. Un secolo e mezzo di storia’.

Presente anche l’assessore alla Cultura e vicesindaco Sara Gentile che ha così commentato: ‘“Questo libro racconta 150 anni di amore per la conoscenza, per la lettura e per la crescita collettiva della nostra comunità. È un tributo alla storia della Biblioteca Civica e, al tempo stesso, un invito a immaginare e costruire con coraggio il futuro culturale di Biella.”