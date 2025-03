Nuoto: In Sport Rane Rosse quinte alla coppa Lombardia esordienti b

Buon quinto posto per il team Esordienti B In Sport Rane Rosse nella Coppa Lombardia 2025, equivalente del campionato regionale invernale in vasca da 25 metri. La manifestazione si è svolta domenica 16 marzo nel centro sportivo di Monza, vinta dal team DDS. In Sport ha sfiorato il podio, fermandosi ad appena 3,5 punti dal terzo posto.

Nel team In Sport diversi atleti dei gruppi Rane Rosse di Biella e Crescentino, al loro esordio in un campionato regionale lombardo. Fino alla stagione 2023-2024 infatti i due team hanno sempre partecipato ai campionati piemontesi, cogliendo nelle ultime stagioni diverse vittorie.

L’unico podio è stato quello conquistato da Alessandro Corridore, terzo nei 50 delfino 2015.

Tanti i piazzamenti nei primi 8, che hanno garantito punti per la classifica finale.

Federico Nervo 4º nei 50 dorso e nei 100 misti 2015, Amelie Medea Pasquettaz, 4ª nei 50 dorso e 5ª nei 50 rana 2015, Riccardo Abate 7º nei 100 misti, 6º nei 50 dorso 2014, Matilde Bochicchio 6ª nei 50 rana 2016, Bianca Maria Rossetti 7ª nei 50 delfino 2016, Tommaso Toraldo 7º nei 50 rana 2015, Andrea Tagariello 8º nei 50 delfino 2014.

In gara per il gruppo di Crescentino anche Viola Zucchelli, Vittoria Calcagno, Giulia La Vecchia, Francesco De Pasquale.

Per il team di Biella: Alessandro Prina Mello, Amalia Oprea, Allegra Bandini, Sofia Bellan, Livia Conigliaro, Isabella Bono, Adele Merlin, Ernesto Marchionatti, Marco Martinotti, Giosuè Spinelli.