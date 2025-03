Corso di apicoltura a “Su Nuraghe”: vespa velutina, il calabrone asiatico a Biella

Il corso di apicoltura promosso dall’Associazione Biellese Apicoltori in collaborazione con il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella è alle battute finali.

Venerdì 21 marzo, alle ore 21:00, in via Galileo Galilei, 11, ci sarà l’ultimo incontro dove si parlerà della Vespa velutina, meglio conosciuta come calabrone asiatico, la nuova avversità che dal lontano Oriente ha colonizzato in pochi anni tutta l’Europa occidentale e purtroppo è arrivata anche sul territorio biellese.

Al termine verranno distribuiti gli attestati a tutti i partecipanti.

Il corso è gratuito ma, per l’accesso al Circolo, è necessario essere tesserati.

Il costo annuo del tesseramento è € 20,00. Il tesseramento consentirà di partecipare a tutte le attività del Circolo e alle riunioni che l’Associazione programmerà nel corso dell’anno.