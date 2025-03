Biella, furto in profumeria: 45enne incastrato dalle telecamere

Aveva pensato di passare inosservato un ragazzo che, nel mese scorso, in una nota profumeria del centro di Biella, aveva occultato e sottratto due confezioni di profumi di lusso, per un valore di circa 300 euro.

Il suo gesto non era però sfuggito ad una commessa del negozio, che l’aveva visto in azione nei monitor delle telecamere di sorveglianza, per poi chiedergli se avesse bisogno di aiuto, al che l’uomo si era dileguato rapidamente.

Ricevuta la denuncia di furto, i Carabinieri della Stazione di Biella hanno sentito la testimone ed esaminato i filmati di videosorveglianza, arrivando ad identificare il presunto autore del furto, un 45enne di origini asiatiche residente in Lombardia, denunciandolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Biella per il reato di furto aggravato.