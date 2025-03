Pallavolo, Prima Divisione e Under 12: TeamVolley fa il punto sul settore giovanile.

È ripartito nel weekend il Settore Giovanile del TeamVolley, che si prepara ad affrontare le partite salienti e i vari tornei primaverili. In Prima Divisione, il Botalla battezza la seconda fase con l’ennesima vittoria stagionale. Ultimo turno di campionato per le piccoline dell’Under12.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST Girone D - 1a giornata

Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(9-25/7-25/10-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano 2, Boggiani 1, Cavaliere 15, Scoleri 2, Sola 14, Cena 4, Damo 8, Floris 7, Paniccia, Piletta 3, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

La schiacciatrice Alessia CAVALIERE: «È stata una partita abbastanza sottotono. Al netto della nostra prestazione, è giusto dire che dall’altra parte della rete c’era una squadra davvero molto giovane, che ha fatto fatica a giocare. In ogni caso noi continueremo a lavorare sodo in allenamento, perché vogliamo raggiungere gli obiettivi a lungo termine che ci siamo imposte a inizio stagione».

Coach Ivan TURCICH: «Conoscevamo San Rocco già dalla prima fase. I valori in campo erano differenti ed è finita come ci aspettavamo: un 3-0 netto che nulla toglie alle novaresi, che hanno fatto il loro. Ora ci attende la gara casalinga con Gaglianico, altra vecchia conoscenza, quindi contro San Giuseppe Trecate, l’unica new entry che si è classificata quarta nel Girone C».

UNDER12

UNDER12 4vs4 Girone F - 4a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONAD TEAMVOLLEY BLU 2-1

(7-15/15-11/15-13)

CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – CONAD TEAMVOLLEY BLU 0-3

(5-15/7-15/11-15)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BLU 0-3

(4-15/10-15/12-15)

CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – Gaglianico Volley School 2-1

(15-11/15-12/8-15)

PalaSarselli di Biella

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-9/15-4/15-6)

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(9-15/6-15/5-15)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Valsesia Team Volley 12 0-3

(8-15/9-15/7-15)

Coach Alessia DIEGO: «Si trattava dell’ultima giornata di campionato. Si sono visti degli alti e bassi, alcune situazioni si potevano sfruttare in modo migliore. C’è stata però una crescita da parte di tutte le atlete: di questo sono molto contenta. Speriamo di poter accedere con due formazioni alla seconda fase, ma in ogni caso il percorso delle ragazze è stato davvero soddisfacente. Alcune bimbe erano alla loro prima esperienza in un campionato federale, appena uscite dal minivolley: un motivo in più per essere felici di quanto fatto».