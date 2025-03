Calcio, colpo di scena a Cossato: dimissioni per il mister Davide Modenese (foto di repertorio)

Clamoroso al Città di Cossato. Davide Modenese non è più l'allenatore della squadra, impegnata nel campionato di Promozione.

Ne dà notizia la società in una nota stampa: “L'Asd Città di Cossato comunica che mister Davide Modenese ha rassegnato le proprie inderogabili dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. Il club, dopo un vertice interno, ha deciso di accettare le dimissioni, ringraziando l'allenatore per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questa parte di stagione. Al tecnico la società augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera. Seguiranno comunicazioni sulla prossima guida tecnica della squadra”.