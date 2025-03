Niente impresa, Bonprix TeamVolley battuta dalla capolista

Serviva una grandissima prestazione e – a tratti – si è vista. Purtroppo non è bastato: il Bonprix TeamVolley cede 3-0 al PalaBonomi di Vigevano contro la Pallavolo Florens (capolista del girone nazionale di Serie B2) e non riesce a bissare la vittoria dell’andata. Solita formazione per coach Fabrizio Preziosa. Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Gualinetti in banda, Fizzotti libero con Fallarini e Bonini centrali. Il primo set è quello delle grandi recriminazioni. Vigevano vuole vendicare l’unico ko della sua perfetta stagione e vola subito sul 4-0, ma con metodo e pazienza le lessonesi rimangono in scia e impattano sul 10 pari. Le padrone di casa provano a dare una prima spallata alla frazione: la panchina del Bonprix chiama il tempo sul 15-12.

Sul 20-15 la storia sembra scritta, ma ecco il colpo di scena: uno 0-9 di parzialone del TeamVolley guidato da un turno in battuta di Gualinetti, nonostante i due time-out chiamati dallo staff pavese. Le biancoblù non riescono a fare cifra tonda e sul 20-24 sprecano i primi quattro set-point. La contro-rimonta Florens si esaurisce sul 25-24, ma il Bonprix sciupa altri due palloni per vincere il set e una battuta avversaria piegata dalla rete decreta l’amarissimo 30-28. Reazione lessonese nel secondo set, pronti-via e siamo 1-4. La Florens non vuole mollare e fa valere il suo innegabile talento. Le ragazze di coach Colombo tengono botta e mettono anche la freccia, costringendo lo staff biancoblù al primo tempo sul 15-13. Il TeamVolley prova a cambiare qualcosa, ma sul 19-15 il gioco è di nuovo fermo e l’inerzia segnata: entra Biasin, ma il punto che chiude la frazione arriva ancora da una battuta. Questa volta, è quella di Fallarini a non superare la rete per il 25-18. Terzo set molto più equilibrato del precedente. Sul 9 pari entra Macchieraldo al centro al posto di Bonini. Un suo muro e un attacco largo avversario regalano il 9-11, ma a quel punto Vigevano svolta. Parziale di 8-4 e primo time-out biancoblù sul 17-15, poi bissato sul 22-19. Quando il tabellone lampeggia 25-21, cala il sipario sul PalaBonomi.

Coach Fabrizio Preziosa: “La partita è molto semplice, con il senno di poi. Il primo set, perso 30-28 in quel modo e con ribaltamenti continui (giocato molto bene da entrambe le parti) ha influito sugli altri due. Siamo partite male, sul 6-1; poi però ci siamo avvicinate sempre di più, resistendo ai loro tentativi di allungo. Il nostro ultimo parzialone sembrava eloquente, ma ci è mancato il killer-instinct: abbiamo sbagliato tre battute, senza approfittare degli errori avversari e senza il coraggio di prenderci dei rischi. Loro hanno qualità indiscutibili: nei momenti delicati si è visto qualcosa in più per colpi e soluzioni offensive, con percentuali di errore più basse. La partita si è messa in salita. Con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte, però mi chiedo come sarebbe stata la partita se avessimo vinto il primo set. Come già visto nelle ultime due uscite, siamo noi l’ago della bilancia: le partite si decidono sui nostri errori palla in mano. Quando sbagliamo troppo lasciamo per strada interi set e anche punti in classifica. Vigevano è il tipo di avversario che ti tiene la testa sott’acqua per tutto il tempo, lasciandoti respirare solo ogni tanto. Sapevamo che sarebbe stato così, non siamo riuscite e sfruttare quelle rare boccate d’aria e loro hanno preso con merito i tre punti e la tredicesima vittoria consecutiva”.

Pallavolo Florens – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0 (30-28/25-18/25-21)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara ne, Gualinetti 15, Diego 17, Biasin 1, Francoli, Bonini 6, Fallarini 7, De Carlini ne, Macchieraldo 1, Filippini 10, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.