I giovani sono interessati ad aiutare le altre persone? Sanno cos’è il volontariato? Lo abbiamo chiesto a loro

I giovani sono interessati ad aiutare le altre persone? Sanno cos’è il volontariato? Cosa significa per loro mettersi in gioco in questa realtà?. “Facendo volontariato, vieni ripagato con l’affetto e la gratitudine delle persone, e questo è insostituibile”.

Prima di tutto, cosa significa fare volontariato? Fare volontariato significa prestare il proprio aiuto, la propria opera e il proprio tempo al servizio delle altre persone, senza ricevere in cambio un ricavo economico. Riguardo ai giovani, essi sono spesso coinvolti in attività di volontariato, sia per loro volontà che spinti dalla scuola e vi sono diverse esperienze che possono essere fatte, dal lavorare nella Croce Rossa al viaggiare fino in Africa per aiutare donne, bambini e persino animali.

Personalmente, conosco alcune persone che hanno svolto alcune attività di volontariato e io stessa vorrei cercare di impegnarmi in questo tipo di attività nel campo degli animali. Inoltre, alcune realtà sono venute nella mia scuola per presentare le loro attività, a cui hanno partecipato alcune delle mie coetanee.

Arianna sostiene che svolgere alcune attività di volontariato sia molto importante perché ti permette di entrare in contatto con realtà probabilmente diverse da quelle che vivi solitamente. “Mi piacerebbe molto lavorare per alcune associazioni che si occupano di gatti, o animali in generale - racconta -, vittime di violenza o incidenti stradali e che purtroppo, a causa di ciò, hanno subito danni permanenti e richiedono speciali attenzioni e cure particolari”, dice Arianna, sostenendo che alcune volte questi animali sono lasciati da parte e non vengono mai adottati perché considerati “troppo difficili da gestire”, nonostante anche loro abbiano bisogno di compagnia e amore.

Simona ha lavorato per alcune estati nei centri estivi parrocchiali e afferma: “Il volontariato è un ottima occasione per crescere come persona e mi ha fatta entrare in contatto con ragazzi che provengono da realtà difficili”. Spesso, infatti, si è ritrovata a doversi prendere cura di ragazzi e ragazze seguiti da servizi sociali e con famiglie poco presenti o complicate. “Mi ha fatto capire che lavoro voglio fare”, dice Simona. Il volontariato, secondo lei, è una grandissima occasione che ci danno nella vita e non è affatto quantificabile economicamente. “È importante fare volontariato nel sociale perché nonostante tu non venga pagato con i soldi, vieni ripagato con l’affetto e la gratitudine delle persone, e questo è insostituibile”.

Emma non ha mai fatto volontariato, ma, nonostante ciò, pensa che aiutare le persone in difficoltà sia un’azione preziosa. “Aiuterei gli anziani all’interno delle case di riposo perché aiutarli mi farebbe sentire bene con me stessa e mi sentirei utile nei confronti di altre persone”. Essendo noi giovani, entrare in contatto con persone più anziane ci insegnerebbe grazi lezioni di vita, secondo Emma. Infine, secondo lei, sarebbe un’ottima occasione per entrare in contatto con persone aventi difficoltà completamente diverse dalle nostre.

Anche Ian non ha mai fatto volontariato, ma come Emma vorrebbe farlo poiché pensa che sia un’attività utile nei confronti delle altre persone, le quali hanno problemi e difficoltà che noi non possiamo probabilmente neanche immaginare. “Ci sono molti temi sensibili che mi toccano particolarmente e mi interessano molto”. Uno di questi temi di cui parla Ian è la questione ambientale. “Anche solo raccogliere i rifiuti e pulire i letti dei fiumi è molto importante e mi impegnerei molto volentieri per farlo”. Ian parla poi anche delle campagne di sensibilità nelle scuole da parte delle associazioni, in cui gli piacerebbe entrare per mettere in contatto anche i più giovani con il mondo green. “Andare in Africa per aiutare i bambini più svantaggiati e insegnare nelle loro scuole sarebbe una grande occasione per entrare in contatto con una realtà di cui noi sentiamo solamente parlare”, racconta Ian parlando di un’altra delle sue grandi ambizioni. Anche aiutare gli animali nei Safari e lottare contro la pesca illegale per alcune associazioni internazionali sarebbe un’ottima occasione di crescita e protezione della natura, secondo Ian. Per concludere, “Oggi più che mai, anche l’accoglienza dei migranti è fondamentale e lavorare per le ONG sarebbe per me meraviglioso”.