Canevale di Roppolo, il presidente della Pro Loco: "Fiero di tutta la mia Grande Famiglia"

Anche quest’anno il Carverun Benefic ad Ropu, il carnevale di Roppolo, è arrivato alla sua conclusione dopo 8 giorni di festeggiamenti ininterrotti .

Partiti sabato 1 febbraio con l ‘uscita all’interno del castello di Roppolo della 50° Bella Ropuleisa impersonata da Lovisone Simona ed accompagnata dal Generale Avandero Alessandro , a seguire una fiaccolata con tutti i bambini fino al padiglione per la serata danzante . La domenica è stata caratterizzata da una giornata di sole magnifica che ha regalato una temperatura primaverile per la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese molto presenziata con al termine il ballo dei bambini nel padiglione. Lunedi mattina alle 5:00 i fagiolai accendevano i fuochi per la fagiolata . Lunedi sera ballo dei bambini con cena offerta a tutti i bambini residenti in Roppolo. Martedi a pranzo storico pranzo del Fritto Misto offerto a tutti gli anziani di Roppolo . Mercoledi a pranzo i nostri famosi agnolotti fatti a mano dai soci della Pro Loco . Giovedi polenta e merluzzo , venerdi serata giovani Animal Party e sabato sera Grandiosa cena di chiusura ed elezione del Generale 2026 Capone Danilo.

L’edizione 2025 sarà ricordata per vari motivi :

E’ il primo carnevale organizzato dalla Pro Loco

L’affluenza e la partecipazione non sono mai state cosi significative , tutte le sere potevamo vantare di avere moltissima gente

Per ultimo ma non per importanza il carnevale ha offerto oltre 80 pasti gratuiti ad anziani e bambini e ad ogni bambino intervenuto alla festa è stato dato un piccolo dono

Da Presidente non posso che essere fiero di tutta la mia Grande Famiglia che ha lavorato con voglia e allegria per tutta la durata del carnevale .