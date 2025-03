Mongrando, ripristinato il ponticello del Bosco del Vallino: l'opera di recupero continua

Come annunciato nei mesi scorsi, la nuova amministrazione di Mongrando ha intenzione di rivalorizzare l'area del Bosco del Vallino.

Per questo, nelle scorse settimane, hanno avuto inizio le prime opere di manutenzione, come riportato dal sindaco Michele Teagno sui canali social del Comune: “Il nostro progetto prosegue. È stato ripristinato il ponticello che versava da tempo in pessime condizioni. L'area resta, per ora, sottoposta a ordinanza che ne vieta l'accesso al pubblico, ma intendiamo proseguire su questa strada e lavorare per arrivare al traguardo finale. A breve, svolgeremo un incontro con i volontari che hanno aderito al progetto e con le persone che, a dicembre, hanno collaborato alla realizzazione della mostra fotografica, per continuare a lavorare sul recupero di questa zona”.