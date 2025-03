Tenta di togliersi la vita, soccorsi in Valle Elvo

È stato trasportato al Pronto Soccorso, cosciente, l'uomo che, in piena notte, avrebbe tentato di togliersi la vita. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, assieme ai Vigili del Fuoco, per le operazioni di soccorso. In seguito, è stato accompagnato in ospedale per l'assistenza del caso. Ignoti i motivi del gesto.

Si rende necessario ricordare quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza. Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’AslBi è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A - 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 - 01515159506.